«صحة الوفاق» تعلن تسجيل 48 مؤسسة صحية خاصة خلال 9 شهور

أعلن مدير إدارة القطاع الخاص، التابع لوزارة الصحة بحكومة الوفاق، أيمن الصيد، عن تسجيل 48 مؤسسة صحية خاصة لدى قسم الحصر والتسجيل بإدارته؛ وذلك خلال الفترة من 01 يونيو عام 2017 وحتى 28 من فبراير من العام الحالي.

وأضاف «الصيد» على الحساب الرسمي لوزارة صحة الوفاق، عبر فيس بوك، أنه تم تسجيل 12 صيدلية و 17 شركة خدمات طبية و 10 شركات استيراد أدوية ومعدات طبية؛ بعد التأكد من استيفاء الجهات المتقدمة بطلبات التسجيل للاشتراطات الصحية والقانونية.

وفي سياق متصل، استلم رئيس قسم الحصر والتسجيل، زهرة فرج المريّض، صباح اليوم الأحد؛ شهادة شكر وتقدير «جزاء الجهود التي قدمها القسم» بحسب ما ذكره «الصيد».

هذا وقد شغلت «المريّض» منصب رئيس وحدة المرتبات بإدارة المالية بوزارة الصحة لمدة 7 سنوات منذ التحاقها بالعمل في وزارة الصحة عام 2005، واستلمت رئاسة قسم الحصر والتسجيل بإدارة القطاع الخاص في الأول من يناير عام 2014.

