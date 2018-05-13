عمليات سرت: خطة أمنية لحماية الهلال النفطي

قال آمر العمليات بغرفة عمليات سرت الكبري العميد ركن محمد الخازمي في حديث خاص لـ218 إن الغرفة وضعت خطة أمنية محكمة لمواجهة العناصر الإرهابية بعد إحباط عدة محاولات تقوم بها كردة فعل على الانتصارات المتوالية للجيش الوطني.

وبدأت الغرفة تنفيذ خطتها الأمنية عقب تكليفها من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة بتولي تأمين الموانئ النفطية في منطقة الهلال النفطي، حيث تسعى الغرفة لبسط الأمن في المنطقة الممتدة من الزويتينة شرقاً وحتى بن جواد غرباً في عملية نوعية وهي عملية “البرق الخاطف”.

وفي إطار مهمتها تقوم غرفة عمليات سرت الكبرى بعمل دوريات أرضية مستمرة تصل حتى منطقة الجفرة، وتؤمن كافة الحقول الموجودة جنوب منطقة الهلال النفطي كما ترصد عدة طائرات التحركات المشبوهة للعصابات الإجرامية، وفق ما ذكره الخازمي.

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