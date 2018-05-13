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عمليات سرت: خطة أمنية لحماية الهلال النفطي

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال آمر العمليات بغرفة عمليات سرت الكبري العميد ركن محمد الخازمي في حديث خاص لـ218 إن الغرفة وضعت خطة أمنية محكمة لمواجهة العناصر الإرهابية بعد إحباط عدة محاولات تقوم بها كردة فعل على الانتصارات المتوالية للجيش الوطني.

وبدأت الغرفة تنفيذ خطتها الأمنية عقب تكليفها من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة  بتولي تأمين الموانئ النفطية في منطقة الهلال النفطي، حيث تسعى الغرفة لبسط الأمن في المنطقة الممتدة من الزويتينة شرقاً وحتى بن جواد غرباً في عملية نوعية وهي عملية “البرق الخاطف”.

وفي إطار مهمتها تقوم غرفة عمليات سرت الكبرى بعمل دوريات أرضية مستمرة تصل حتى منطقة الجفرة، وتؤمن كافة الحقول الموجودة جنوب منطقة الهلال النفطي كما ترصد عدة طائرات التحركات المشبوهة للعصابات الإجرامية، وفق ما ذكره الخازمي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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