الكشف عن نتائج اجتماع لجنة متابعة اتفاق تاورغاء مصراتة

ناقشت لجنة متابعة تنفيذ اتفاق تاورغاء مصراته آخر تطورات ميثاق حسن الجوار ونتائج اجتماع الطرفين تمهيدا لاعتماده.

وأكدت وزارة الداخلية على صفحتها الرسمية اليوم، أن الاجتماع الذي عقد يوم الخميس الماضي، تخلل مناقشة البند الخاص بإزالة الألغام ومخلفات الحرب بمنطقة تاورغاء من قبل المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام المكلف من اللجنة.

كما بحث المجتمعون، المشاكل التي تعرقل تنفيذ مهام الجهات الحكومية المعنية بعملها، نتيجة غياب التغطية الأمنية للمنطقة العسكرية الوسطى المكلفة بتأمين منطقة تاورغاء من قبل المجلس الرئاسي، إلى جانب آخر تطورات ملف المفقودين، حيث رحبت بالإجراءات المتخذة من قبل المجلس الرئاسي ووزير الدولة لشؤون الشهداء والجرحى في تفعيل هيئة البحث عن المفقودين، وتكليف فريق عمل من الهيئة من مدينة مصراته للبدء في عمليات المسح والبحث في منطقة تاورغاء.

هذا وتابعت اللجنة، ملف المتضررين من الطرفين، حيث أحالت بعض الملفات لوزارة الصحة، تمهيداً لتسهيل إجراءات العلاج للمتضررين.

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