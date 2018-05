الملتقى التحضيري للقوى الوطنية يواصل فعالياته لليوم الثاني على التوالي

المتوسط

تواصل لليوم الثاني على التوالي، فعاليات الملتقى التحضيري للقوى الوطنية، تحت شعار «من أجل إنقاذ الوطن من الإرهاب والفوضى والتدخل الأجنبي»، التي انطلقت في بلدية بنغازي أمس السبت.

وشهد الملتقى الذي عقد في فندق تيبستي، مشاركة واسعة من مختلف الأطياف السياسية، وبحضور أعيان ومشايخ القبائل الليبية.

ويبحث الملتقى على مدى يومين، سُبل توحيد الجهود السياسية والتحضير لملتقى وطني جامع للخروج بليبيا من الفوضى والإرهاب.

وألقى المشاركون في الملتقى كلماتهم التي ألقيت في مراسم الافتتاح معبرين خلالها عن وقوفهم خلف القوات المسلحة الليبية.

ووجه حضور الملتقى التحية لجهود القوات المسلحة في المصالحة الوطنية، معبرين عن دعمهم للقوات المسلحة في حربها لدحر الإرهاب من على كامل التراب الليبي.

