أمين عام الأمم المتحدة يؤكد على ضرورة تهيئة بيئة مواتية لإجراء الانتخابات في ليبيا

أبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قلقه من تدهور الحالة الإنسانية في كل أنحاء ليبيا، مشيراً إلى الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان وحالات إساءة المعاملة في السجون، والاحتجاز التعسفي المطول دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، منبها أن هذه الانتهاكات تضر بالمحاولات الرامية إلى جعل ليبيا بلداً مستقراً تُحترم فيه سيادة القانون

وشدد غوتيريش في تقرير أرسله إلى أعضاء مجلس الأمن، نقلته صحيفة الشرق الاوسط السعودية، على أنه يجب على السلطات إعطاء الأولوية لإطلاق جميع الرجال والنساء والأطفال المحتجزين بشكل تعسفي.

وعبر الأمين العام للأمم المتحدة عن انزعاجه البالغ حيال التقارير عن استمرار الاتجار بالبشر في ليبيا، مشجعاً السلطات على ألا تألوا جهداً في تحديد المسؤولين عن هذه الجرائم الشائنة وملاحقتهم قضائياً، مُذكرا بمحن المهاجرين والانتهاكات التي يتعرضون لها، آملاً في أن تساعد فرقة العمل المنشأة حديثاً من الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في معالجة مشكلة الهجرة على نحو شامل.

واكد غوتيريش، على ضرورة تهيئة بيئة مواتية لإجراء الانتخابات في ليبيا، داعياً مجلس النواب إلى التشاور مع المجلس الأعلى للدولة ، من أجل الانتهاء من إعداد التشريع الانتخابي اللازم على وجه السرعة، مشيرا الى أهمية وضع إطار دستوري من أجل توفير الأرضية اللازمة لإجراء الانتخابات، وإنهاء وجود المؤسسات الموازية، وإنشاء هيكل واضح للحكم لإنهاء الفترة الانتقالية.

ورحب غوتيريش بما وصفه “التقدم في العناصر الرئيسية”، لخطة عمل الأمم المتحدة، مستبشراً خيراً بالمشاركة الكبيرة في عملية تحديث سجلات الناخبين التي أنجزت مؤخراً، معتبراً ذلك مؤشراً قوياً على رغبة الشعب الليبي في المشاركة في العمليات الانتخابية.

كما أبدى غوتيريش ترحيبه بإطلاق عملية المؤتمر الوطني، موضحا إن هذه الاجتماعات عامل مهم لتشجيع المواطنين الليبيين على المبادرة بإبداء أفكارهم وآرائهم في المجال العام، ومن أجل إرساء نظام حكم وطني موحد، مؤكداً أن هذه الاجتماعات ستساعد في التحضير بشكل كبير للمؤتمر الوطني في وقت لاحق من هذا العام.

ورحب أيضاً بالتقدم في مبادرات المصالحة الأهلية بقيادة الجهات الفاعلة الليبية في كل أنحاء البلاد، معتبرا هذه الجهود التي تقودها أطراف ليبية، لها دوراً حاسماً في التخفيف من حدة التوترات وتجنب المزيد من النزاع، معلناً أن الأمم المتحدة ثابتة على التزاماتها بتقديم الدعم من خلال مشروع صندوق بناء السلام.

واضاف غوتيريش في تقريره لمجلس الأمن، انه ينظر بنظرة إيجابية، التعامل المباشر بين مجلس النواب وبين المجلس الأعلى للدولة، من أجل الاتفاق على آلية لتشكيل سلطة تنفيذية جديدة، مشددا على أن تكون جامعة وممثلة للجميع، من أجل تحسين الظروف اليومية للشعب الليبي، والتحضير للانتخابات الوطنية، والتشجيع على المشاركة في الانتخابات وعلى القبول بنتائجها.

كما شدد غوتيريش على ضرورة أن يتمكن جميع المهجرين من العودة إلى مواطنهم الأصلية بطريقة طوعية وآمنة تحفظ كرامتهم، مشيداً بالجهود التي بذلها الممثل الخاص غسان سلامة لمعالجة عملية عودة أهالي تاورغاء، مضيفاً أنه يجب ألا يكون هناك المزيد من التأجيل لعودة أهالي هذه المنطقة وجميع المهجرين الآخرين منذ عام 2011م.

ورأى غوتيريش أن المشاركة المستمرة والفعالة للمرأة الليبية في العمليات السياسية، علامة مشجعة على النهوض بالمساواة بين الجنسين ومشاركة المرأة في الحياة السياسية.

وعبر غوتيريش عن القلق من انعدام الأمن في مناطق متفرقة في كل أنحاء ليبيا، مبينا أنه مستاء من التصعيد المتكرر للتوترات والعنف في مدينة سبها على وجه الخصوص وحولها، الأمر الذي أدى إلى أضرار بالآلاف في صفوف المدنيين، بين قتلى ومشردين، ودعا كل الأطراف إلى احترام القانون الدولي، ووقف جميع أعمال العنف، والالتزام بالحوار لمعالجة الأسباب الجذرية للمظالم.

وتحدث عن مخاوف متزايدة بشأن ما يُقال عن وجود نشاطات لتنظيم داعش الارهابي والجماعات الإرهابية الأخرى في الجنوب، مؤكداً أن هناك حاجة ملحة إلى إرساء سيادة القانون في المنطقة لضمان وقف الأعمال العدائية بين الفصائل المتحاربة واستحداث سبل أكثر فعالية لمراقبة الحدود.

وركز غوتيريش على الأهمية البالغة لإصلاح وتوحيد القوات العسكرية والأمنية الليبية تحت قيادة مدنية لكي يستتب الاستقرار في البلد، مبديا تفاؤله بالانخفاض الكبير لعدد الضحايا من المدنيين منذ بداية العام.

وختم غوتيريش تقريره مؤكدا على وجوب أن يقف المجتمع الدولي متحداً في دعم تسوية سلمية للأزمة الليبية، لافتاً إلى أنه في الأشهر المقبلة، هناك فرصة ينبغي اغتنامها لما فيه المصلحة العليا للشعب الليبي، داعياً إلى مواصلة التعاون الإيجابي مع الأمم المتحدة لوضع حد للفترة الانتقالية التي طال أمدها في البلد، “والعمل معاً لإنشاء مؤسسات موحدة جديدة تقوم على مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون”

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية