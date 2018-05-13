صحة الوفاق تطالب برفع الظلم عن فئة التمريض

طالب وزير الصحة المفوض بحكومة الوفاق، عمر بشير الطاهر، وزارتي التعليم والعمل للتعاون مع وزارة الصحة لرفع الظلم عن فئة التمريض.

وقال الطاهر، خلال احتفالية أقيمت بمناسبة اليوم العالمي للتمريض “يجب أن ندعم هذه الفئة خصوصاً بعد أن اختلطت الأمور بين المسعفين والمتحصلين على شهادات تدريبية والدارسين لتخصص التمريض، والدارسين بالمعاهد الخاصة وتحديداً تلك التي تدرس هذه الشريحة دون أن تتحصل على اعتماد”، مشيرا إلى أن هذه الشريحة تعتبر أساس القطاع الصحي.

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