التوقف عن استقبال مرضى الأورام الليبيين في الأردن بسبب ديون الوفاق

أعلن المكتب الرئيسي بلجنة وزارة الصحة الخاصة بالأورام بحكومة الوفاق الوطني، عن توقف استقبال حالات جديدة للعلاج بالأردن حتى إشعارٍ آخر.

وشددت اللجنة في بيان لها على فيسبوك، على المواطنين المتحصلين على موافقات سابقة ضرورة مراجعة مكتب العلاج بالخارج بالوزارة وعدم السفر إلا بعد الحصول على موافقة المركز الذي سيتولى علاج الحالة.

وأوضت اللجنة أن توقفها عن استقبال حالات جديدة للعلاج بالأردن جاء بناءً على خطابات وردت لها من مركز الحُسين للسرطان ومستشفيات بالأردن تتولى علاج الحالات.

وتابعت اللجنة أن خطابات مركز الحسين للسرطان حملت تعذراً عن استقبال حالات جديدة من ليبيا نظراً لما تعانيه أقسام المركز والمستشفيات المعنية من ضغط مستمر في أعداد المرضى وازدحام شديد إضافة إلى تراكم حجم الديون.

