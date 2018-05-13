العباني: ليبيا للجميع دون استثناء ولا إقصاء

دعا عضو مجلس النواب المتنحي، د. محمد العباني، جميع الأطراف الليبية إلى الالتفاف حول الوطن، والعمل على بناء ليبيا من جديد.

وقال العباني، في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، “الوطن أعلى وأغلى وأسمى من الخلافات مهما تنوعت وتعددت، فهو للكل دون إستثناء ولا إقصاء، الكل فيه سواء كأسنان المشط، فلا للهرطقات والمزايدات، خيركم خيركم لوطنه، وخيركم من ينسى خلافاته ويتسامى على أحقاده، ويرفع راية الوطن عاليا، هاتوا أيديكم لنبني ليبيا سويا، لنلملم جراحها، ونرمم أركانها، ولنعيد أمجادها”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية