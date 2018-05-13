رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بالمنطقة الشرقية يكرم رؤساء الفروع

بنغازي 13 مايو 2018 (وال)- كرم رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بالمنطقة الشرقية العميد فرج صالح موسى مؤمن، رؤساء الفروع بالمنطقة الشرقية .

وقال مدير مكتب الإعلام فرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بنغازي امجد الورفلي – لوكالة الأنباء الليبية – إن تكريم رؤساء الفروع بالمنطقة الشرقية التابعة لإدارة الجهاز يوم الخميس، جاء بناء على مجهوداتهم التي يبذلونها اتجاه المهاجرين غير الشرعيين، وحالة غرف الإيواء وآلية الترحيل الخاصة بهم .

وأضاف الورفلي أن التكريم جاء عقب جولة العميد فرج صالح مؤمن لكافة المقرات والفروع بالمنطقة الشرقية، من أجل متابعة سير العمل بنفسه، وتفقده لغرف الإيواء بالكامل، وكيفية التنسيق مع إدارة الجهاز للترحيل الفوري للمهاجرين إلى بلدانهم بشكل عاجل .

وأشار الورفلي إلى أن العميد فرج صالح مؤمن أشاد بجهود رؤساء الفروع وحثهم على التعاون والتنسيق الدائم ما بين كافة الفروع، والأجهزة الأمنية الأخرى، والعمل بروح الفريق الواحد . (وال- بنغازي) ر ت

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