كيف استعاد الجيش الليبي سيطرته على سبها؟.. معركة اللواء السادس

خاص المتوسط:

في ساعات قليلة، استطاع اللواء السادس استعادة فرض سيطرته على مدينة سبها، بعد معارك دامية بين اللواء السادس التابع للقيادة العامة للجيش الوطني، وقوات قبائل التبو التابعة للمعارضة التشادية.

ترصد صحيفة المتوسط تفاصيل معركة سبها، ومعارك اللواء السادس لتحرير المدينة واستعادة تمركزه في المدينة.

إعادة تمركز اللواء السادس

اليوم، ومن جهته، قال المتحدث العسكري باسم القيادة العامة للجيش الوطني العميد أحمد المسماري فى تصريح صحفي أطلعت عليه “المتوسط”، أنه حقننا للدماء قرر آمر منطقة سبها العسكرية اللواء المبروك الغزوي إعادة تمركز اللواء السادس في معسكر كتيبة فارس سابقا، و تكليف أحد الوحدات التابعة لمنطقة سبها العسكرية للتمركز بالقلعة.

وكان رئيس ديوان وزارة الداخلية بالمنطقة الجنوبية بالحكومة المؤقتة العميد أحمد بركة قد صرح لـ “المتوسط” قائلا ” أن مدينة سبها تشهد حالة من الهدوء الحذر بعد انسحاب اللواء السادس بقوة السلاح إلى الحي 85 بالمنشية في سبها، وأصبحت تحت سيطرة قبائل التبو الذين خاطبوا مصلحة الآثار لاستلامها وكذلك مطار سبها.

وجرى مخاطبة مديرية أمن المدينة لترسل عناصر من الشرطة لتتسلمه مضيفا أن كتيبة فارس (مقر اللواء السادس) أيضا أصبح تحت سيطرة التبو الذين طالبوا بإخلائه من التمركزات العسكرية لأنه يقع في منطقة سكنية.

التبو طالبوا باجتماع مع قبائل الجنوب لتقرير مصير سبها بعد السيطرة على مقر اللواء السادس. لافتا إلى أنه قد تم فتح الطرق الرئيسية وبدأت الحياة تعود لطبيعتها كما قام التبو بدعوة الهلال الأحمر ومؤسسات المجتمع المدني لإسعاف الجرحى ونقل الجثث.

هناك أربعة مناطق تابعة للقيادة العامة للجيش وهي براك الشاطئ بإمرة محمد بن نايل ومنطقة اوباري غات بإمرة اللواء توفيق الشريف ومنطقة مرزق العسكرية بإمرة العميد ابو بكر درمون بالإضافة إلى منطقة سبها العسكرية بإمرة اللواء مبروك الغزوي. أما حكومة الوفاق فتتبعها كتائب مسلحة بإمرة محمد بي و حميد العطايبي وعدد من التشكيلات المسلحة التي لم تعلن تبعيتها للجيش.

السبت الدامي في سبها

بالأمس، لم يكن يوما عاديا على سبها حيث شهدت المدينة أعنف المواجهات والمعارك بين اللواء السادس التابع للقيادة العامة للجيش الوطني، وقوات قبائل التبو التابعة للمعارضة التشادية.

واستمرت هذه الاشتباكات طوال ليل الجمعة وفجر السبت، واسُتخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وتساقطت قذائف الهاون العشوائية على العديد من أحياء المدينة، لتعلن قوات من التبو المدعومة من المعارضة التشادية، سيطرتها على قلعة سبها ومقر اللواء السادس واستولوا على الأسلحة.

وأصدرت المعارضة التشادية عبر ما تسمى الهيئة التشادية للثورة الشعبية المناهضة لحكم الرئيس التشادي إدريس دبي، بيان لها، أعلنت فيه سيطرة قواتها على قلعة سبها في ليبيا من قبل التبو، وطرد من وصفتهم بالقناصين التابعين لمليشيات أولاد سليمان (قوات اللواء السادس مشاة، التابع للجيش الوطني).

وأكدت مصادر طبية، استقبال مركز سبها الطبي، 3 قتلى 7 جرحى إثر تجدد اشتباكات سبها منذ أمس الجمعة.

وأوضحت المصادر، في تصريحات خاصة، أن 3 قتلى منهم اثنان من العسكريين تابعين للواء السادس مشاة وهم عبد السلام عامر أبو حليقه وعمر علي أبو شعيفه.

ولم تتوقف المعارك عند هذا الحد، فواجهت قوات اللواء السادس تقدم قوات المعارضة التشادية بعنف وقوة وذلك لحماية سبها، وطالب عميد بلدية سبها، حامد الخيالي، بالتعبئة العامة لجميع أفراد القوات المسلحة بضرورة الانضمام فوراً للواء السادس لحماية مدينة سبها، مشددا على الحضور القوي العسكري لإنقاذ المدينة من نزيف الدماء المتواصل.

وأكد الخيالي،” إن الأوضاع التي تشهدها المدينة بـ «السيئة جداً»، وإن اللواء السادس يحارب مرتزقة يدعمهم خارجون عن القانون من الخونة وأبناء الشعب الليبي”، مضيفا “أن كل الاشتباكات تدور الآن حول مقر اللواء السادس وداخل اللواء، وأن الحرب الآن وجهاً لوجه وأن أفراد اللواء والقوى الداعمة له من الشباب الليبيين الغيورين على الوطن سيجعلون الطرف الآخر يعرف ما هي عواقب دخولهم للواء.

وعن سبب الهجوم على مقر اللواء السادس بعد اعلان المنطقة العسكرية سبها وقف إطلاق النار قال:” السبب خيانة، وهناك من العسكريين من لم يعد لبيته منذ شهرين وأنا حذرت بأن هؤلاء ليس لهم أمان ومن اعانهم من كلاب الظلام لعنة الله عليه اقولها امامكم لعنة الله على كل خائن باع الوطن”.

ولم تستمر فرحة قوات المعارضة التشادية كثيرا حيث شنت قوات اللواء السادس التابع للقيادة العامة، هجوما عنيفا على قوات قبائل التبو التابعة للمعارضة التشادية وذلك لمحاولة استعادة القلعة التي سيطرت عليها المعارضة التشادية.

ونجحت قوات اللواء السادس في تحرير مصنع الأعلاف والمطاحن، وطرد المرتزقة من المعارضة التشادية بعد إن تلقت تعزيزات عسكرية بالأسلحة الثقيلة والخفيفة، قبل أن تعيد السيطرة على القلعة ومدينة سبها.

The post كيف استعاد الجيش الليبي سيطرته على سبها؟.. معركة اللواء السادس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية