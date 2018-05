الملف الليبي على قائمة اجتماع «شكري» و«لافروف» بموسكو

المتوسط:

تنطلق بالعاصمة الروسية موسكو غداً الاثنين، المشاورات المصرية الروسية ضمن إطار صيغة 2+2 بين وزيريّ دفاع وخارجية البلدين والتي تعقد علي نحو منتظم للمرة الرابعة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد ،أن مباحثات وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الروسي سيرجي لافروف من المقرر أن تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والسياحية.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن الوزيرين سوف سيستعرضا القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، والأزمات في كل من ليبيا وسوريا، إلى جانب الاتفاق النووي الإيراني، فضلاً عن كيفية تطوير أطر التعاون والتنسيق بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب.

