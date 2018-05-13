العدالة والبناء يبارك توقيع ميثاق بين ترهونة والزنتان ومصراتة

بارك حزب العدالة والبناء، الأحد، توقيع ميثاق شرف اجتماعي بين مدن مصراتة وترهونة والزنتان، مثمّنًا جهود مدينة ترهونة باستضافة ما وصفه بالحدث الوطني.

وجدد العدالة والبناء، في بيان له، دعمه للمصالحة الوطنية، معتبرًا إياها ضرورة ملحة، ومدخلا لتحقيق الأمن والاستقرار، وتعزيز الوحدة المجتمعية، وخطوة أساسية لإعادة الاستقرار والأمن وبناء الدولة، وفق الصفحة الرسمية للحزب.

وطالب الحزب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بانتهاز فرصة شهر رمضان المبارك للبدء في تنفيذ مشروع المصالحة والعفو الشامل، وتأمين عودة المهجرين بالداخل والخارج؛ إعلاءً للمصلحة الوطنية العليا.

وأوضح الحزب أنه يقدّر المسؤولية الوطنية والتنازلات التي قدمتها مدينتا الزنتان ومصراتة لتحقيق المصالحة بينهما، حسب البيان.

يُذكر أن مدن ترهونة والزنتان ومصراتة، قد وقعت، السبت، ميثاقا للشرف الاجتماعي، يقضي بوحدة البلاد، ورفض الانقلابات العسكرية، وتوحيد المؤسسات الأمنية تحت السلطة المدنية.

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