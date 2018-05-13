محلي درنة يرحب بإعلان حل مجلس شورى المجاهدين

رحب المجلس المحلي بمدينة درنة، في بيانه أمس السبت، بقرار إعلان مجلس شورى مجاهدي درنة حل المجلس الجمعة الماضية.

وقال المجلس: إنه “يبارك هذه الخطوة المتمثلة في حل مجلس مجاهدي درنة والانضواء صحبة شباب وأهالي المدينة في قوة حماية درنة والمتكونة من جميع شرائح سكان المدينة من مدنيين وعسكريين همهم الأول والأخير العيش بسلام داخل مدينتهم المدنية”.

ودعا المجلس المحلي درنة، “الجميع إلى تكاتف الجهود وتوحيد الكلمة ورص الصفوف والبعد عن الفتنة والجهوية والقبلية المقيتة”، مطالبا بتغليب صوت العقل والابتعاد عن التصعيد الذي لا طائل منه، وفق نص البيان.

وأشار البيان، إلى ما تضمنه الميثاق المبرم بين جميع مكونات المدينة في أغسطس 2016، والذي نص على ضرورة التزام الجميع بأن يكونوا يدا واحدة في سبيل النهوض بمدينتهم، ودرء الأخطار المحدقة عنها للوصول بالمدينة إلى بر الأمان.

وثمن المجلس المحلي، الدور الذي لعبه مجلس شورى درنة والمتمثل في وقوفه بكل ما أوتي من قوة في وجه تنظيم الدولة إبان سيطرته على المدينة وما قدموه من تضحيات جسام، وتصديهم المستمر للأخطار المحدقة بالمدينة إلى الآن، حسب قوله.

وكان المسؤول العام لمجلس شورى مجاهدي درنة عطية الشاعري، قد أعلن الجمعة الماضية، حل المجلس وإعادة دمج منتسبيه مع عناصر أخرى تحت مسمى “قوة حماية درنة”، متعهدا بعمل أفراد الجهاز الجديد تحت ميثاق مدينة درنة صفا واحدا، مع كافة مكونات المدينة ومؤسساتها، على حد قوله.

وقد تأسس مجلس شورى مجاهدي درنة في الثاني عشر من ديسمبر عام 2004، حيث ضم أغلب التشكيلات المسلحة في المدينة بهدف مواجهة قوات عملية الكرامة.

وتشهد محاور القتال بمدينة درنة شرق البلاد قصفا جويا ومدفعيا مكثفا، عقب ارتفاع وتيرة الاشتباكات والتصعيد العسكري مؤخرا بين قوات مجلس شورى مجاهدي درنة من جهة، وقوات عملية الكرامة في الجهة المقابلة، وأدت إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

يذكر أن قوات عملية الكرامة تفرض حصارا خانقا على درنة منذ عدة أشهر أدى إلى نقص المواد الغذائية والطبية بالمدينة، وسط مقاومة من قوات مجلس شورى مجاهدي درنة وضواحيها التي تقوم بتأمين المدينة وتمنع قوات الكرامة من الدخول إليها.

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