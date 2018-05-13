الحرس البلدي يقفل محال قصابين يبيعون لحوما فاسدة

أقفل جهاز الحرس البلدي طرابلس، الأحد، 5 قصابين، في جولة تفتيشية له بمنطقة “أبوستة” ضبط فيها مخالفات قانونية.

وأوضح الجهاز، على صفحته الرسمية، أن وحدة الدوريات والتحري رفقة جهاز المباحث العامة والمفتش الصحي، وجدوا داخل هذه المحالّ لحوما فاسدة غير صالحة للاستهلاك البشري، كما فوجئوا بأن أحد القصابين “يفرم” رؤوس الأبقار والأغنام لصنع لحم “الهمبرغر”، وفق قوله.

وأضاف الجهاز أنهم أنذروا 10 قصابين بالقفل خلال 24 ساعة؛ لعدم وجود تراخيص مزاولة النشاط، وشهائد صحية، ولإهمالهم للنظافة العامة، وخالفوا 7 قصابين؛ لعدم اهتمامهم بالنظافة العامة داخل محالهم، كما صادروا 66 حافظة كبد مستوردة.

وكان جهاز الحرس البلدي أقفل، الأسبوع الماضي، 3 محال لبيع اللحوم، في بلدية سوق الجمعة؛ لعدم وجود شهائد صحية للعمال، وضبط مخالفات تتعلق بالنظافة فيها.

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