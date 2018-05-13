أهالي والمؤسسات المدنية بدرنة يرحبون بحل مجلس شورى

بارك مجلس أهالي درنة الاجتماعي، “الخطوة الحكيمة” التي قام بها مجلس شورى مجاهدي درنة وضواحيها، بحل المجلس والاندماج مع قوة حماية درنة.

وقال مجلس الأهالي في بيانه: “إن هذا إن دل على شيء إنما يدل على أن أبناء مدينة درنة هم جسم وصف واحد، وليس لديهم أي أجندات داخلية أو خارجية، وما هدفهم إلا حماية أهلهم ومدينتهم والعيش في أمن وسلام”.

وأشار مجلس الأهالي، إلى “ما قدمه مجلس شورى مجاهدي درنة من شهداء وجرحى في مسيرة النضال ضد الطغاة والبغاة”، وفق نص البيان.

ودعا مجلس أهالي درنة، “أبناء المدينة للالتفاف ورص الصفوف مع إخوانهم في قوة حماية درنة، والسير في الحق والعدل والحكمة والعفو والتسامح ورد المظالم والتصالح والضرب بيد من حديد على يد كل ظالم”، حسب قوله.

من جهة أخرى، باركت رابطة مؤسسات المجتمع المدني بمدينة درنة، الإعلان عن تأسيس قوة حماية درنة، معتبرة هذه الخطوة مصلحة إيجابية للشأن العام وإثراء للجهود الجماعية التي تبذل في المدينة للذود عنها والدفع بأي مشروع وطني لتحقيق المصالحة وإنهاء الاقتتال، وفق قولها.

ودعت الرابطة في بيانها، مختلف مكونات درنة لبذل مزيد من الجهود لرص الصفوف والتكاثف وتوحيد الكلمة لتحقيق السلم الاجتماعي والعبور بالمدينة إلى بر الأمان وتحقيق مخرجات ميثاق درنة والذي التف عليه الجميع منذ أغسطس 2016.

واستنكرت الرابطة، استمرار دعوات الاقتتال والتلويح باقتحام المدينة واجتياحها عسكريا واستمرار حصارها والتضييق على المواطنين ومنعهم من أبسط الحقوق.

وأكدت الرابطة، أنها تواصل توجيه النداءات لأهلنا في المناطق والمدن المجاورة لمدينة درنة لبذل مزيد من الجهود والعمل من أجل الدفع بمشروع المصالح الوطنية والاقتداء بسنة الأجداد في تغليب المصلحة العامة وحفظ الدماء.

وكان المسؤول العام لمجلس شورى مجاهدي درنة عطية الشاعري، قد أعلن الجمعة الماضية، حل المجلس وإعادة دمج منتسبيه مع عناصر أخرى تحت مسمى “قوة حماية درنة”، متعهدا بعمل أفراد الجهاز الجديد تحت ميثاق مدينة درنة صفا واحدا، مع كافة مكونات المدينة ومؤسساتها، على حد قوله.

وقد تأسس مجلس شورى مجاهدي درنة في الثاني عشر من ديسمبر عام 2004، حيث ضم أغلب التشكيلات المسلحة في المدينة بهدف مواجهة قوات عملية الكرامة.

وتشهد محاور القتال بمدينة درنة شرق البلاد قصفا جويا ومدفعيا مكثفا، عقب ارتفاع وتيرة الاشتباكات والتصعيد العسكري مؤخرا بين قوات مجلس شورى مجاهدي درنة من جهة، وقوات عملية الكرامة في الجهة المقابلة، وأدت إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

يذكر أن قوات عملية الكرامة تفرض حصارا خانقا على درنة منذ عدة أشهر أدى إلى نقص المواد الغذائية والطبية بالمدينة، وسط مقاومة من قوات مجلس شورى مجاهدي درنة وضواحيها التي تقوم بتأمين المدينة وتمنع قوات الكرامة من الدخول إليها.

كما يعاني أهالي مدينة درنة أوضاعًا إنسانية صعبة من إغلاق الطرق الذي تفرضه غرفة عمليات عمر المختار التابعة لعملية الكرامة، حيث هناك نقصٌ حادٌّ في الخبز والموادّ الغذائية والموادّ الطبية والوقود والغاز.

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