غوقة عن الوفاق: هشة ولم توفر شيئاً للمواطن

وصف المحامي والناشط الحقوقي عبد الحفيظ غوقة حكومة الوفاق الوطني بالـ”هشة” وأكد أها لم توفر للمواطن الليبي ما يحتاجه.

وقال غوقة في تصريحات لبرنامج البلاد الذي يُبث عبر قناة 218 نيوز، أن حكومة الوفاق تتخذ قراراتها دون أي وقابة وتجاوزت حدودها في الكثير من المرات، مشيراً إلى أن مجلس النواب لم يعطها الشرعية حتى الآن، وبالتالي ستظل شرعيتها منقوصة.

وأشار الناشط الحقوقي إلى أن المجتمع الدولي كان يبحث عن حكومة يتعامل معها ووجد طلبه في حكومة الوفاق التي أنتجها الاتفاق السياسي الذي لم يتع يذكره أحد.

وحول الانتخابات المنتظرة، أوضح غوقة أن ليبيا بحاجة إلى دستور يضمن نجاح الانتخابات وتنظيم الحياة السياسية، لافتاً إلى أن انطلاق الانتخابات دون وجود دستور سوف ينقل البلاد إلى مرحلة انتقالية ثانية وهو ما لا تحتاجه.

وعن أزمة الجنوب، قال عبد الحفيظ أن الجنوب بحاجة الى إنهاء حالة الانقسام السياسي أولاً، ووجود حكومة واحدة في البلاد تأخذ على عاتقها مسؤولية إنهاء الأزمة في مدينة سبها، مشيراً إلى أن وجود قوة واحدة لا يكفي لفرض الأمن في المدينة بل تحتاج إلى جيش موحد ليفرض سيطرته ويعيد الأمن فيها، بالإضافة إلى وزارة يتم تخصيصها للنظر في مشاكل وأزمات مدن الجنوب.

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