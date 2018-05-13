‘نداء الوطن’..إلى كل من تهمه ليبيا

دعا الفريق عبد الله الحجازي، أحد أعضاء تنظيم الضباط الوحدوين الأحرار بقيادة الزعيم الراحل معمر القذافي، جميع الليبيين في المهجر إلى العودة للوطن، والمساهمة في حل الأزمة الليبية.

وقال الحجازي، -في رسالة مفتوحة عنونها بـ “نداء الوطن”، خاطب فيها جميع القيادات القبلية والاجتماعية والنقابية وكل المؤتمرات الاجتماعية وكل الأحزاب والتنظيمات السياسية وكل وسائل التواصل وخاصة المرئي والمسموع وكل مستخدمي الإنترنت- “أدعو كل الليبيين في المهجر إلى العودة للوطن فرادى وجماعات براً وجواً وبحراً، ومن يواجه مشكلة في غرب الوطن يرجع إلى شرقه، ومن يواجه مشكلة في الشرق يرجع للغرب، المهم أن نرجع إلي داخل الوطن حتى لا نترك فراغ فيملأه غيرنا من المهاجرين غير الشرعيين، وحتي لا نتركها للمجرمين والمفسدين والعملاء، قبل أن نتحول نحن وأولادنا إلى عايدون جدد، قبل أن يعود الاستعمار، قبل أن يعود المستوطنين الطليان، قبل أن نكون لاجئين”.

وأضاف الحجازي”وليكن شعارنا الوطن قبل البطن، انظروا إلى تاورغاء وسبها والكفرة، عودوا والعود أحمد، حتى تساهموا في المصالحة الوطنية الشاملة، وحتى تساهموا في بناء الوطن، وحتى لا يطلق علي أولادكم عائدون، وحتى لا تخلو الساحة للمفسدين والعملاء، وحتى نجعل الوطن للجميع بعيداً عن الجهوية والحزبية”.

وتابع “هذا النداء ندعو أن يصدر من الجميع، وعلي كل من ذكرنا أن يساهم في الدعوة لهذا العمل، وليكون شعارنا الوطن للجميع، ومن عاد للوطن فهو آمن، وأن نكون تحت تراب الوطن خير من فوق غيره لاجئين”.

وأكد الحجازي، أن هذه دعوة سلمية للعودة الطوعية، قائلا “أنسوا أحقادكم وتذكروا أمجادكم، ولا تخافوا من المجرمين فإن الأعمار بيد الله، ( وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت ) صدق الله العظيم، ويبقى العار إذا هجرتوا الديار، وليستمر الخلاف بيننا سلمياً ويتم الفرز بيننا بصندوق الانتخابات ويبقي الصندوق تحت إشراف الأمم المتحدة، والجيش والشرطة هي الأساس لحفظ أمن الوطن والمواطن، ويمنع أي سلاح خارج عن ذلك.

كما طالب، كل قبيلة أو تجمع أو حزب أو منظمة أو اتحاد، أن يدعم كل قوانين العفو الشامل، وإسقاط كل قانون أو قرار يعرقل عودة أي مواطن لبيته وأملاكه وعمله، والعمل على إطلاق سراح كل المعتقلين، داعيا كل الداعمين للعودة أن يكونوا في الموعد في استقبال العائدين بكل مظاهر الفرح.

واختتم الحجازي رسالته قائلا “وليكن هذا اليوم يوم الوطن ويوم العفو الشامل على كل المحبوسين وتبييض السجون، وأن تشكل لجان لذلك في كل مدينة وقرية وعلى الحدود براً وبحراً وجواً، وليكن الجهد منصب على تحديد يوم 11يونيو 2018 موعداً لبداية هذا العمل”.

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