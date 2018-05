إغلاق 5 قصابين بمنطقة “أبوستة” بسبب اللحوم الفاسدة

المتوسط:

أغلق جهاز الحرس البلدي طرابلس، الأحد، 5 قصابين، في جولة تفتيشية له بمنطقة “أبوستة” ضبط فيها مخالفات قانونية.

وأوضح الجهاز، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن وحدة الدوريات والتحري رفقة جهاز المباحث العامة والمفتش الصحي، وجدوا داخل هذه المحالّ لحوما فاسدة غير صالحة للاستهلاك البشري، كما فوجئوا بأن أحد القصابين “يفرم” رؤوس الأبقار والأغنام لصنع لحم “الهمبرغر”، وفق قوله.

وأضاف الجهاز أنهم أنذروا 10 قصابين بالقفل خلال 24 ساعة؛ لعدم وجود تراخيص مزاولة النشاط، وشهائد صحية، ولإهمالهم للنظافة العامة، وخالفوا 7 قصابين؛ لعدم اهتمامهم بالنظافة العامة داخل محالهم، كما صادروا 66 حافظة كبد مستوردة.

