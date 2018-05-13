أعضاء من مجلس النواب ينتخبون لعضوية اللجان الدائمة بالبرلمان الإفريقي

ليبيا – أعلن مجلس النواب عن مشاركة عدد من النواب الذين أدوا اليمين القانونية قبل يومين بالعاصمة الجنوب إفريقية جوهانسبرغ، في انتخابات البرلمان الإفريقي للجان النوعية.

مجلس النواب أوضح بحسب موقعه الرسمي أنه تم إنتخاب مقرر مجلس النواب صالح قلمة مقرراً لمجموعة شمال إفريقيا في البرلمان الإفريقي بعد حصوله على 19 صوتاً من أصل 31 صوتاً.

وأشار البرلمان إلى تحصل أعضاء مجلس النواب على عضوية باللجان الدائمة في البرلمان الإفريقي حيث تحصل النائب سالم قنان على عضوية لجنة التعاون والعلاقات الدولية وتسوية النزاعات فيما تحصلت النائبة امدلله قندة على عضوية لجنة التجارة والجمارك والهجرة.

وجرى خلال العملية اختيار النائب يوسف كمود عضواً في لجنة الاقتصاد والزراعة والموارد الطبيعية والبيئة كما أن النائب عبدالقادر حسن اختير عضواً بلجنة النقل والصناعة والاتصالات والطاقة والعلم والتكنولوجيا والنائب صالح قلمة عضوا بلجنة العدل وحقوق الإنسان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية