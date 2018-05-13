عدل الوفاق تبحث التعاون المشترك مع المعهد الأمريكي للسلام

اجتمع وزير العدل بحكومة الوفاق الوطني محمد عبد الواحد اليوم الأحد مع ” أيلي أبو عون ” مدير برامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعهد الولايات المتحدة الامريكية للسلام والوفد المرافق له.

وتناول الاجتماع الرؤى المستقبلية للتعاون والعمل المشترك بين وزارة العدل والمعهد الامريكي للسلام .

كما تم مناقشة مشروع مذكرة التفاهم المقترحة من قبل المعهد والبرامج والأنشطة التي نفذت أو التي لا زالت قيد الانتظار مع الوزارة في مجال بناء قدرات منتسبي جهاز الشرطة القضائية وعدالة الأحداث والعدالة الانتقالية .

يذكر أن الاجتماع الذي عقد بمقر ديوان الوزارة بطرابلسحضره من جانب وزارة العدل مدير إدارة العلاقات والتعاونبالوزارة ورئيس جهاز الشرطة القضائية.

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