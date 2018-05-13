السراج يُناقش مع وفد من بلدية الخمس أهم المختنقات التي تواجه البلدية

عين ليبيا

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج الأحد بمقر المجلس وفداً من بلدية الخمس ضم عميد البلدية خالد ادريس بنور، ورئيس النادي الرياضي الخمس وعدد من مسؤولي النادي بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وعرض أعضاء الوفد ما تواجهه البلدية من مختنقات في عدد من مرافق الخدمات خاصة مرافق المياه والصحة، إلى جانب استكمال احتياجات نادي الخمس الرياضي.

كما أكد رئيس المجلس الرئاسي حرصه على حل المختنقات التي تواجه المرافق في البلديات بمختلف مناطق ليبيا بطريقة متوازنة حسب الإمكانيات المتاحة.

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