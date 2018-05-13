السراج يستقبل وفداً من بلدية الخمس

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج صباح اليوم الأحد بمقر المجلس بطرابلس وفداً من بلدية الخمس ضم عميد البلدية خالد ادريس بنور، ورئيس النادي الرياضي الخمس وعدد من مسؤولي النادي.

وعرض أعضاء الوفد ،وفق ما أفاد به الكتب الإعلامي ،في مستهل اللقاء ما تواجهه البلدية من مختنقات في عدد من مرافق الخدمات خاصة مرافق المياه والصحة، إلى جانب استكمال احتياجات نادي الخمس الرياضي.

وأكد السراج حرصه على حل المختنقات التي تواجه المرافق في البلديات بمختلف مناطق ليبيا دون استثناء بطريقة متوازنة وحسب الامكانيات المتاحة.

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