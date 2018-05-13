نصية : الوقت لا يسمح بإقامة انتخابات على أساس الدستور لهذه الاسباب

ليبيا – أرجع رئيس لجنة الحوار في مجلس النواب عبد السلام نصية اليوم الأحد أسباب مطالبة المجلس بالانتخابات إلى تعثّر جهود تعديل الاتفاق السياسي.

نصية أكد في تصريحات لـ صحيفة “العربي الجديد” بأن هناك إصراراً من قبل بعض أعضاء المجلس الرئاسي على البقاء في مناصبهم وبالتالي لا يرى جدوى من إعادة تشكيله ، معتبراً خيار الذهاب إلى الانتخابات السبيل الأفضل حالياً.

وأضاف رئيس لجنة الحوار بأن البرلمان يقترح إجراء الانتخابات لتسهل طريق إنتاج أجسام سياسية جديدة بكوادر ووجوه أخرى ستكون فيها الكلمة للشعب.

وقال نصية :”إن البرلمان يقترح إجراء الانتخابات على أساس مقترحات لجنة فبراير التي أقيمت على أساسها الانتخابات البرلمانية السابقة منتصف عام 2014 بعد أن تتولى لجنة مشتركة من مجلسي النواب والدولة إجراء تعديلات طفيفة على مقترحات لجنة فبراير أو على أساس الدستور بعد الاستفتاء عليه” ،مشيراً إلى أن المسار الاول الأقرب للتحقيق.

وتابع :”الوقت لا يسمح بإقامة انتخابات على أساس الدستور لأن الاستفتاء عليه يحتاج وقتاً لإنشاء قانون استفتاء ثم إن إقراره من قبل الشعب أمر غير مؤكد فربما يُرفض وبالتالي سنحتاج وقتاً أطول لإعادة صياغته مجدداً”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية