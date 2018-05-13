العدالة والبناء يرحّب بتوقيع ميثاق بين ترهونة والزنتان ومصراتة

رحّب حزب العدالة والبناء توقيع ميثاق شرف اجتماعي بين مدن مصراتة وترهونة والزنتان، مثمّنًا جهود مدينة ترهونة باستضافة ما وصفه بالحدث الوطني.

وثمن الحزب في بيان له دور مدينة ترهونة باستضافة هذا الحدث الوطني، وجهود مجلسها البلدي وأعيانها في دعم المساعي الرامية إلى طي صفحات الماضي وتعزيز المصالحة بين مختلف المدن ومكونات الشعب الليبي، فإنه يقدر عاليًا التنازلات التي قدمت من مدينتي الزنتان ومصراتة تحقيقًا للمصالحة وشعورًا بالمسؤولية الوطنية.

وطالب الحزب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بانتهاز فرصة شهر رمضان المبارك للبدء في تنفيذ مشروع المصالحة والعفو الشامل، وتأمين عودة المهجرين بالداخل والخارج؛ إعلاءً للمصلحة الوطنية العليا.

وجدد الحزب دعمه للمصالحة الوطنية، معتبرًا إياها ضرورة ملحة، ومدخلا لتحقيق الأمن والاستقرار، وتعزيز الوحدة المجتمعية، وخطوة أساسية لإعادة الاستقرار والأمن وبناء الدولة.

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