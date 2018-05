المتوسط:

اختتمت إدارة التدريب والتطوير، بشركة مليتة للنفط، ثلاثة دورات في مجال مهارات العرض بمقر الشركة.

وحسب بيان صادر من الشركة، قام مدرب اللغة الإنجليزية ستيف تندال بتنفيذ الدورات بحضور عدد كبير من موظفي كافة الإداراتن وذلك سعيا من الشركة للرفع من كفاءة موظفيها.

The post 3 دورات لغة إنجليزية لموظفي «مليتة للنفط» appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية