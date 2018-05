المتوسط:

تواصل بلدية شحات أعمال صيانة الهبوطات في الطرق والشوارع الرئيسية بالمدينة.

وحسب بيان صادر من البلدية اليوم الأحد، تأتي أعمال الصيانة بتعلميات من عميد بلدية شحـات وإشراف مكتب المشروعات بالبلدية وتنفيذ شركة هندسة المدن

