نظم عدد من مؤسسات المجتمع المدني وحقوقيين وموظفين من شركة الخطوط الجوية الليبية، وقفة اليوم الأحد، لدعم القرار 247 الصادر من مجلس الوزراء لسنة 2013 بتحديد المقار الرئيسية لبعض الجهات.

وكان القرار قد نصّ في المادة (2) بأن تكون المقار الرئيسية لبعض الشركات بمدينة بنغازي ومنها شركة الخطوط الجوية الليبية.

