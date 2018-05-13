توافق لجنتي تاورغاء ومصراتة على الميثاق الاجتماعي

قال رئيس اللجنة المنبثقة عن الجمعية العمومية لأهالي مصراتة فتحي بوشعالة، الأحد، إن اجتماع لجنة المصالحة مصراتة وتاورغاء خلص إلى توافق على ميثاق اجتماعي لإنهاء الشق الاجتماعي بين الطرفين.

وأضاف بوشعالة في تصريح للرائد أن الميثاق أعد من قبل مجلس مصراتة البلدي ومجلس تاورغاء المحلي وسيحيل إلى اللجنة العمومية؛ للنظر فيه وتوقيعه في حال اعتماده، واصفا اجتماع اليوم بالإيجابي.

وأوضح بوشعالة أن موعد عودة أهالي تاورغاء تحدده حكومة الوفاق، والمجلس البلدي مصراتة ومجلس تاورغاء المحلي، وليس من اختصاص اللجنة.

يشار إلى أن نازحي مدينة تاورغاء يقيمون بمنطقة قرارة القطف جنوب بني وليد منذ فبراير الماضي بعد عرقلة مساعي عودتهم لديارهم في الموعد المحدد لها.

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