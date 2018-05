وصول 3 آلاف شتلة شجر غابات إلى بلدية الغريفة

المتوسط:

أعلنت بلدية الغريفة، عن وصول 3000 شتلة من شتلات أشجار الغابات بمختلف أنواعها إلى البلدية.

وحسب بيان صادر من بلدية الغريفة اليوم الأحد، فإن الشتلات مقدمة من المنظمة الليبية للتشجير وبالتعاون مع شركة المدار الجديد وإدارة الغابات بوزارة الزراعة.

وأوض البيان أن هذا ضمن حملة التشجير التي تقوم بها المنظمة على مستوى البلادن تحت شعار «نغرس شجرة ..نبني وطناً» والمقرر تنفيذها بإشراف بلدية الغريفة وبمشاركة الكشافة والمرشدات ومؤسسات المجتمع المدني بالمنطقة.

