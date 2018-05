«الفيتوري للأعمال الخيرية» بزليتن تعلن توزيع سلال غذائية على الفقراء في رمضان

المتوسط

أعلنت منارة الأنوار الربانية، التابعة لمؤسسة الشيخ سليم بن محمد الفيتوري للتعليم الديني والأعمال الخيرية، ببلدية زليتن، عزمها توزيع سلة غذائية متكاملة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأوضح الحساب الرسمي لمنارة الأنوار الربانية، عبر فيس بوك، أن السلة الغذائية جاءت تحت شعار

«أنوار الخير لشهر الخير» وشملت على؛ «صندوق طماطم، صندوق زيت، 2 دستة مكرونة، شربة، صندوق حليب علب، دستة حليب معقم، 2 طبق بيض،2 كيلو لحم، 5 كيلو دقيق».

وتشمل السلة الغذائية أيضًا على؛ «شاي، قهوة، سكر، بهارات، جبنة، مربى، حلاوة شامية، بسكويت، دستة مشروب غازي، صندوق صابون غسيل».

وأوضحت مؤسسة الشيخ الفيتوري، أن تلك السلة الغذائية سيتم توزيعها على 250 أسرة فقيرة من داخل مدينة زليتن وخارجها.

