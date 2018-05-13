بومريز يعد بحل مشاكل طبرق التعليمية

تعهد وزير التربية والتعليم بالحكومة المؤقتة فوزي بومريز، بالالتفات إلى المشاكل التي تعاني منها المنطقة التعليمية طبرق، والعمل على حلها بكشل جذري سواء من ناحية صيانات المدارس أو إنشائها.

كما وعد بومريز، خلال اجتماع عقده، الأحد، مع مدير المنطقة التعليمية طبرق سالم جواد، ومدراء الادارات ورؤساء الاقسام ومدراء المكاتب بالمنطقة، بحل موضوع معلمي العقود.

وقال جواد في تصريح خاص لـ”218″، إن الاجتماع بحث مجموعة من الصعوبات والعراقيل التي تواجه سير العمل في منطقة طبرق التعليمية، كالاكتضاض الطلابي، وعدد المدارس المحدود وتهالكها في ظل التطور العمراني للمدينة، مؤكدا أن الوزير تعهد بالنظر بعين الاعتبار لتلك المشاكل وحلها بشكل نهائي.

وحضر بومريز، في وقت لاحق من اليوم، الاجتماع الدوري لمجلس إدارة جامعة طبرق، حيث تمت مناقشة مناقشة مجموعة من الأمور المتعلقة بالعملية التعليمية في الجامعة والاستعداد للامتحانات ولقبول مشاريع التخرج.

وقال الناطق الرسمي لجامعة طبرق أبوبكر امجاور، إن الحضور استعرضوا أهم المشاكل والعراقيل التي تواجه الجامعة وسير العملية التعليمية والبحثية فيها، مؤكدا أن الوزير وعد بتقديم الحلول المناسبة لها.

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