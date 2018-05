المتوسط:

افتتح اليوم الأحد المبنى الجديد لمدرسة الأوتاد الثانوية ببلدية زلطن، وذلك ضمن إطار دعم المجلس البلدي للقطاع التعليم وحرصاَ منهُ لإتمام العملية التعليمية في أحسن الظروف.

ويأتي المبنى الجديد للمدرسة في إطار تهيئة البنية التحتية للمدارس من صيانة وإنشاء، بتكلفة (294) ألف دينار ليبي.

