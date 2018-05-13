مدينة طرابلس تستضيف الملتقى الوطني للنازحين والمهجرين

نظم أمس في مدينة طرابلس الملتقى الوطني الليبي للنازحين والمهجرين برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

فعاليات الملتقى عقدت بالتنسيق مع اللجنة العليا لعودة النازحين والمهجرين، ومركز الحوار الإنساني، وبحضور عدد من المكونات النازحة والمهجرة.

ويعد هذا اللقاء الأول من نوعه الذي يعقد في ليبيا، كما شارك في اللقاء نائبة المبعوث الأممي غسان سلامة وفريق عمل البعثة.

ودعا القائمون على الملتقى الوطني الأشخاص غير القادرين على حضور الملتقيات التي تدور في مناطقهم بالمشاركة عن طريق الموقع الرسمي للملتقى.

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