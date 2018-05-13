وزير اقتصاد المؤقتة يكلف مراقب اقتصاد طبرق بتشكيل لجنة لتسعير الأعلاف

كلف وزير الاقتصاد والصناعة في الحكومة المؤقتة، منير عصر، اليوم، مراقب اقتصاد طبرق، بتشكيل لجنة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتسعير الأعلاف.

كما تختص اللجنة بوضع تسعيرة معتمدة للمواد الخام اللازمة لصناعة الأعلاف، والتنسيق مع الجهات المختصة لضمان وصولها إلى مستحقيها بالأسعار المعتمدة، ومتابعة التنفيذ وإحالة محاضر التسعيرة بصورة دورية إلى إدارة التجارة الداخلية بديوان الوزارة.

وأكد الوزير على ضرورة مخاطبة مصلحة الجمارك بعدم الإفراج عن الأعلاف والمواد الداخلة في صناعتها إلا بعد اعتماد التسعيرة من اللجنة المكلفة.

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