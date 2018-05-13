الليبية لحقوق الانسان تحذر من تردي الأوضاع الإنسانية والصحية بسبها

طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، جميع أطراف النزاع بمدينة سبها بالوقف الفوري لإطلاق النار وأعمال العنف وضبط النفس وإعلاء صوت العقل، والحكمة.

وأعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن إدانتها واستنكارها الشديدين إزاء تجدد الاشتباكات المسلحة وخرق الهدنة وتصاعد أعمال العنف بين مسلحين من قبائل التبو وقبائل أولاد سليمان بمدينة سبها فجر يوم أمس السبت 12_ مايو _2018.م من قبل مسلحي التبو وعدم الالتزام باتفاق التهدئة ووقف إطلاق النار بالمدينة.

كما استنكرت اللجنة- في بيان أصدرته اليوم الأحد وتحصلت بوابة أفريقيا الإخبارية- الاستهداف الممنهج للأحياء والمناطق السكنية والمرافق والأهداف المدنية والطبية من قبل طرفي النزاع المسلح، والذي أدى إلي وقوع عدد كبير من الضحايا والمصابين والجرحى في صفوف المدنيين وتدمير الممتلكات العامة والخاصة بالمواطنين واستهداف قلعة سبها التاريخية وتدمير أجزاء كبيره من معالمها الأثرية جراء التحصن بها والقصف الصاروخي العشوائي الذي تعرضت له، معربة في الوقت ذاته عن قلقها البالغ إزاء تفاقم مؤشرات تردي الأوضاع الإنسانية والصحية حيث يعاني السكان المحليين بالمدينة من تردي الأوضاع الإنسانية والمعيشية جراء استمرار وتصاعد الاشتباكات المسلحة والذي أدي إلي توقف كامل مرافق الحياء مع سقوط القذائف العشوائية والرصاص العشوائي علي الأحياء والمناطق السكنية حيث أدي النزاع المسلح الذي لازال مستمر طوال ما يقارب من شهر إلي سقوط عدد 43 ضحية من بينهم عدد 7 قتلي من المدنيين وهم 4 أطفال وامرأة واحدة ورجلين وقوع 21 جريح ومصاب من بينهم 9 مدنيين، جراء استمرار و تصاعد أعمال العنف بالمدينة، وكذلك يعاني مركز سبها الطبي من تردي الأوضاع الطبية بالمركز و نقص المعدات و التجهيزات الطبية الطارئة بالمركز وبالإضافة إلى تعرض المركز والسكن الطبي إلى الاستهداف بالقذائف العشوائية وسقوط القذائف العشوائية والرصاص العشوائي علي المركز بشكل متكرر مما عرض حياة وسلامة الأطقم والعناصر الطبية العاملة والمرضي والمصابين المتواجدين بالمركز للخطر.

وحملت اللجنة في بيانها، كلا طرفي النزاع المسلح بمدينة سبها المسؤولية القانونية و الوطنية و الإنسانية و الاجتماعية اتجاه ما وقع من ضحايا ومصابين في صفوف المدنيين وكما تحمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، مسؤولية ضمان أمن وسلامة وحياة المدنيين الواقعين بمناطق النزاع المسلح بوسط المدينة لأطراف النزاع، مجددة تذكيرها لجميع أطراف النزاع والقتال القائم بمدينة سبها بأن استهداف المدنيين والأحياء والمرافق المدنية والطبية يمثل جريمة حرب وجرائم ضد الإنسانية مكتملة الأركان يعاقب عليها القانون الدولي الإنساني و معاهدة روما التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

كما دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، حكماء وأعيان ومشائخ المدن والقبائل الليبية ومجلس أعيان ليبيا للمصالحة وحكماء وأعيان الجنوب للتدخل العاجل لوقف إطلاق النار و التهدئة ورأب الصدع بين أطراف النزاع والعمل من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار الوطني والأمن السلم الاجتماعي بالجنوب، والحفاظ علي النسيج الاجتماعي والوحدة الجغرافية والوطنية والاجتماعية للبلاد.

وطالبت اللجنة، مكتب النائب العام ووزارة الداخلية بفتح تحقيق شامل وعاجل حيال ملابسات مشاركة جماعات مسلحة تشادية وسودانية كمقتلين أجانب في صفوف مسلحي قبيلة التبو في أعمال العنف القبلي القائم بمدينة سبها منذ ما يزيد عن شهر، مجددة دعوتها لمكتب المدعية العامة للمحكمة الجنايات الدولية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ، بضرورة العمل على فتح تحقيقات شاملة في وقائع الاستهداف الممنهج للمدنيين أثناء النزاعات وأعمال العنف التي تندلع بين الفترة والأخرى بمدن ومناطق عديدة من ليبيا والتي من أبرزها مدينة سبها بجنوب البلاد، وكذلك وملاحقة الأطراف المتورطة في التصعيد العسكري وإثارة أعمال العنف واستهداف المدنيين بالقصف العشوائي والأسلحة الثقيلة والصاروخية وما تمثله أعمال العنف والاشتباكات المسلحة من انتهاك صارخ لحق الإنسان في الحياة، وما أظهرته هذه الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون من استهتار بسيادة القانون والعدالة، واستهانة بأرواح المدنيين الأبرياء ، وذلك نظرا لاستمرار حالة الإفلات من العقاب التي تمثل أكبر عامل من عوامل تصاعد وتيرة الجرائم اللإنسانية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان واستهداف المدنيين بعموم البلاد ، في ضل عجز السلطات القضائية المحلية في ملاحقة ومحاسبة الأطراف والكيانات المتورطة في استهداف المدنيين وممارسة الانتهاكات و الجرائم اللإنسانية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ليبيا.

واختتمت اللجنة بيانها داعية لجنة العقوبات الدولية بتطبيق قراري مجلس الأمن الدولي رقمي (2174) و(2259)، واللذين ينصان على ملاحقة كل من يخطط أو يوجه أو يرتكب أفعالاً تنتهك القانون الدولي أو حقوق الإنسان في ليبيا، وملاحقة ومحاسبة الأفراد والكيانات الذين يقومون بأعمال أو يدعمون أعمالاً تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا.

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