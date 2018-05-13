ابوسبيحة يوجه هذه الرسالة للسراج

أعلن رئيس المجلس الاجتماعي لقبائل ومدن فزان، علي مصباح ابوسبيحة، اعتذاره عن تلبية دعوة رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج للاجتماع يوم غدا الاثنين بطرابلس لبحث أزمة فزان.

وطالب ابوسبيحة- في رسالة وجهها للسراج – بأن يكون الاجتماع مع الرئاسي في محيط منطقة فزان، مع حضور أعضاء فزان في المجلس الرئاسي وفي وزارة الوفاق مع محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس مؤسسة النفط، وذلك أثباتا لحسن نوايا المجلس الرئاسي في حل مشاكل فزان.

وقال بوسبيحة في رسالته- إن المجلس الاجتماعي لقبائل ومدن فزان، يرى في تلبية دعوة الرئاسي خارج المنطقة في ظل الظروف الحالية، إهانة ونقيصة في حقهم وازدراء واستخفافا بهم، واستعطافا لنيل حقوقهم المشروع، التي حرموا منها في كل المجالات.

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