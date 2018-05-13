السراج يلتقي وفداً من بلدية ترهونة

عين ليبيا

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج الأحد بمقر المجلس وفداً يضم عدداً من أعضاء بلدية ترهونة ومدير مستشفى ترهونة التعليمي، وعدد من مسؤولي الأمن بالبلدية بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وقدم الوفد للسراج شرحاً وافياً عن المختنقات التي تعاني منها مدينة ترهونة، وإيجاد السبل الكفيلة بحلحلتها حيث تطرق اللقاء إلى ما يعانيه مستشفى ترهونة التعليمي من نقص بالمعدات والمستلزمات الطبية والصعوبات والعراقيل الإدارية المتعلقة بمرتبات الأطقم الطبية العاملة بالمستشفى وتسوية اوضاعهم إلى جانب إيجاد حلول لاستجلاب العناصر الأجنبية الطبية والطبية المساعدة إلى جانب دعم نادي الأمل الرياضي.

وأصدر رئيس المجلس الرئاسي تعليماته لحل المختنقات في مرافق الخدمات بالبلدية واستيفاء الإحتياجات التي عرضها أعضاء الوفد كما أصدر تعليماته إلى مسؤولي الأمن في الحكومة لدراسة موضوع تشكيل غرفة أمنية مشتركة في بلدية ترهونة لتنظيم العمل الأمني في نطاق البلدية.

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