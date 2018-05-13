نائب رئيس مجلس الدولة يدعو لتعيين حاكم عسكري للمنطقة الجنوبية

دعا النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة فوزي العقاب المجلس الرئاسي إلى تحمل مسؤوليته الكاملة لبسط نفوذ الدولة في الجنوب، وأن يعين حاكما عسكريا، ويشكل لجنة أزمة تمارس عملها هناك لتلبية احتياجات المواطنين بشكل عاجل وفوري.

وأعرب العقاب في تصريح نشره المكتب الإعلامي للمجلس؛ عن أسفه من طريقة تعامل المجلس الرئاسي المبنية على ردود الفعل لا على الفعل والمبادرة مع الجنوب، بحسب تعبيره.

وأكد أن المجلس الأعلى للدولة رئاسة وأعضاءً يسعون لدعم كل الجهود التي تبذل من أجل تحقيق الأمن والاستقرار ومساندتها، لكنهم في الوقت ذاته لن يقفوا شهود زور أمام أي تقصير أو إهمال على حساب سيادة الدولة وأمن المواطن.

وأضاف أن أهالي الجنوب يشعرون بخيبة أمل من كل الحكومات المتعاقبة، وأن ما يتعرض له الجنوب طيلة السنوات السبع السابقة هو تهميش في أفضل الحالات، وعدم فهم الدور الجنوب المحوري في الاستقرار.

وأشار النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة إلى أن من أخطر مايحدق بالجنوب خاصة وليبيا عامة هو التدخلات الخارجية، وأن وزارة الخارجية الليبية مرتبكة ومتخبطة وعاجزة تماما عن فك الحصار الذي يطوق البلاد.

واعتبر العقاب أن الدول الحدودية لجنوب ليبيا ، ليس من مصلحتها زعزعة الاستقرار في ليبيا، لكنها لم تجد شريكا حقيقيا تتفق معه على استراتيجية أمنية حقيقية، مشددا على أن الجنوب يحتاج لاستراتيجية وطنية شاملة، عسكرية واقتصادية واجتماعية، مدعومةً بميزانية كافية لتطبيقها، بالإضافة إلى إرادة سياسية قوية.

كما أكد النائب الثاني أن القرارات المركزية في هذا الملف لاتكفي، مشددا على ضرورة أن تمارس المهام من الجنوب، وأن يشعر الناس بالدولة روحا وجسدا بينهم، حتى يجددون ثقتهم بها، وينصاعون لسلطتها.

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