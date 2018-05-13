قصّاب في طرابلس يفرم رؤوس الأبقار والأغنام لصنع لحم الهمبورغر

أعلن جهاز الحرس البلدي طرابلس، اليوم الأحد، ضبط قصّاب في شارع بيع اللحوم بمنطقة أبوستة يقوم بفرم رؤوس الأبقار والأغنام لصنع لحم “الهمبرغر”.

وقال الجهاز على صفحته الرسمية، إن وحدة الدوريات والتحري رفقة جهاز المباحث العامة والمفتش الصحي قاموا بجولة تفتيشية بمنطقة أبوستة ضمن الخطة الموضوعة لشهر رمضان وتم ضبط عددمن القصابين المخالفين للشروط الصحية واتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.

وأوضح الجهاز أن المفتشين وجدوا داخل هذه المحالّ لحوما فاسدة غير صالحة للاستهلاك البشري، كما فوجئوا بأن أحد القصابين يفرم رؤوس الأبقار والأغنام لصنع لحم الهمبرغر.

وأضاف أنهم أقفلوا 5 محلات بالشمع الأحمر، وأنذروا 10 قصابين بالقفل خلال 24 ساعة لعدم وجود تراخيص مزاولة النشاط، وشهائد صحية، ولإهمالهم للنظافة العامة، وخالفوا 7 قصابين لعدم اهتمامهم بالنظافة العامة داخل محالهم، كما صادروا 66 حافظة كبد مستوردة.

يشار إلى أن جهاز الحرس البلدي أقفل، الأسبوع الماضي، 3 محال لبيع اللحوم، في بلدية سوق الجمعة لعدم وجود شهائد صحية للعمال، وضبط مخالفات تتعلق بالنظافة فيها.

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