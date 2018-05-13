“قريبا”.. تفعيل لجنة التدقيق بشأن التعويضات في سرت

سرت-العنوان

نقل مكتب إعلام بلدية سرت عن رئيس مجلس إدارة جهاز مشروعات الإسكان والمرافق التابع لحكومة الوفاق المهندس محمود عجاج، قوله اليوم الأحد إن لجنة التدقيق المشكلة بشأن صرف تعويضات مواطني سرت عن أضرار حرب عام 2011 ستفعل بشكل عاجل لصرف باقي قيمة التعويضات.

ووفقا للمكتب، فقد عقد عجاج اجتماعا بمقر الجهاز مع عميد بلديه سرت مختار المعداني، حيث ناقش الطرفان صرف نسبة الـ 50 في المئة من التعويضات المتبقية والموجودة قيمتها فعلا في حسابات لجنة التعويضات بوزارة المرافق التابعة لحكومة الوفاق.

وأكد عجاج على تفهمه الكامل لمعاناة أهالي سرت.



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