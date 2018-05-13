السراج يوجه لحل أزمات ترهونة

وجه رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، المسؤولين في حكومة الوفاق، لحل المختنقات التي تعاني منها بلدية ترهونة، ودراسة إمكانية تشكيل غرفة أمنية مشتركة في البلدية.

جاء ذلك خلال استقبال السراج، الأحد، في طرابلس، وفدا من أعضاء بلدية ترهونة، ومدير مستشفى ترهونة التعليمي، وعدد من مسؤولي الأمن بالبلدية.

وقال المكتب الإعلامي للسراج إن الوفد استعرض المشاكل في مدينة ترهونة وكيفية حلحلتها، ونقص المعدات والمستلزمات الطبية في مستشفى ترهونة التعليمي، وتأخر مرتبات الأطقم الطبية العاملة، وتسهيل استجلاب عناصر طبية أجنبية، ودعم نادي الأمل الرياضي.

وأضاف المكتب أن السراج أصدر تعليماته لحكومة الوفاق بالعمل على حل المشاكل في المؤسسات الخدمية بترهونة، وتنفيذ احتياجات المدينة التي عرضها الوفد.

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