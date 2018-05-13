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القوات المسلحة تشرع في توزيع سلال غذائية على أسر الشهداء في شحات

تم النشر منذُ 27 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

شرعت القوات المسلحة، وبالتعاون مع صندوق الزكاة بشحات، وإدارة التوجيه المعنوي، في توزيع سلال غذائية متنوعة على أسر الشهداء في شحات، وذلك لقرب شهر رمضان المبارك، وتأخر صرف مرتبات المواطنين.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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