القوات المسلحة تشرع في توزيع سلال غذائية على أسر الشهداء في شحات

شرعت القوات المسلحة، وبالتعاون مع صندوق الزكاة بشحات، وإدارة التوجيه المعنوي، في توزيع سلال غذائية متنوعة على أسر الشهداء في شحات، وذلك لقرب شهر رمضان المبارك، وتأخر صرف مرتبات المواطنين.
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قناة ليبيا
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