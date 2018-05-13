وزير داخلية الوفاق يتعهد بدعم مديرية أمن سرت

أكد وزير الداخليه بحكومة الوفاق العميد عبدالسلام عاشور أن وزارته ستدعم مديريه أمن سرت والأجهزة التابعه لها بالإمكانيات والمعدات والآليات ووسائل النقل الخاصة بمراكز الشرطه بالبلديه وقسم المرور .

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير عاشور، اليوم الأحد، بطرابلس، مع عميد بلديه سرت مختار المعداني الذي وضع الوزير في صورة الوضع الأمني في المدينة، واحتياجات الأجهزة الأمنية لكل تقوم بعملها على أكمل وجه.

وقال مكتب الإعلام بالبلدية إن وزير الداخلية أشاد بالدور الذي تقوم به مديرية أمن سرت من تفعيل كامل الأجهزه الامنية والمجاهرة بالأمن داخل نطاق البلدية.

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