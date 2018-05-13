بلدي ترهونة يطالب حكومة الوفاق بدعم مستشفى المدينة

طالب المجلس البلدي ترهونة المجلس الرئاسي، بحل المشاكل وتذليل الصعوبات التي تواجه مستشفى ترهونة التعليمي.

تم ذلك خلال لقاء رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بأعضاء المجلس البلدي ومدير مستشفى ترهونة وعدد من مسؤولي الأمن بالبلدية، اليوم الأحد، بمقر المجلس بطرابلس.

وناقش اللقاء المشاكل التي تواجه مستشفى ترهونة التعليمي من نقص بالمعدات والمستلزمات الطبية، والصعوبات والعراقيل الإدارية المتعلقة بمرتبات الأطقم الطبية العاملة بالمستشفى وتسوية أوضاعهم، إلى جانب الحلول الممكنة لاستجلاب عناصر طبية وطبية مساعدة أجنبية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن السراج، أصدر تعليماته لحل المختنقات في مرافق الخدمات بالبلدية واستيفاء الاحتياجات التي عرضها أعضاء المجلس البلدي.

وبحسب المكتب الإعلامي فقد طلب السراج من مسؤولي الأمن في حكومته دراسة تشكيل غرفة أمنية مشتركة في بلدية ترهونة لتنظيم العمل الأمني في نطاق البلدية.

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