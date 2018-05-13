بدء توزيع السلع التموينية على بلديتي الشاطئ ومرزق

أعلنت إدارة التجارة الداخلية بوزارة الاقتصاد والصناعة في الحكومة المؤقتة، بدء عمليات توزيع السلع التموينية لبلديتي الشاطئ ومرزق.

وأوضح مدير إدارة التجارة الداخلية مرعي إمراجع، أنه تم إحالة الكشوفات خاصة بالمخصصات الشهرية من السلع التموينية لبلديتي الشاطيء ومرزق، لرئيس صندوق موازنة الأسعار، والسادة مراقبي الاقتصاد، والتي تحوي السلع الأساسية من سكر وزيت وطماطم ومكرونة وأرز ، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الاستعداد من قبل وزارة الاقتصاد والصناعة لشهر رمضان المبارك.

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