هذه تفاصيل لقاء المشري مع السفير البريطاني في طرابلس

استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم الأحد، السفير البريطاني لدى ليبيا فرانك بيكير، لبحث أهم مستجدات الوضع الحالي على الساحة السياسية الليبية.

وناقش الطرفان خلال اللقاء -الذي عقد بمقر مجلس الدولة في العاصمة طرابلس- ما خلص له اجتماع لندن بخصوص تعديل الدستور وإجراء الانتخابات، بالإضافة إلى مقترح حزمة الإصلاحات الاقتصادية العاجلة التي تقدم بها المجلس الأعلى للدولة إلى مصرف ليبيا المركزي والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.

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