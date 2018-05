بيان من قبائل التبو إلى أهل الجنوب الليبي

طالبت قبائل التبو بتفعيل دور الجيش الليبي بعودة كل منتسبيه الى وحداتهم العسكرية وفق الاليات والنظم القانونية التي تحكم العلاقة بين منتسبيه وعودة معسكراته وثكناته التي كانت في قبضة المليشيات المسلحة الخارجة عن القانون.

وقالت قبائل التبو في بيان لها، ” إن قبائل التبو قبيلة ليبية وهي جزء اصيل من المكون الاجتماعي في الجنوب الليبي الغالي لها ما له وعليها ما عليه ، لقد عاني جنوبنا الغالي من ويلات الاحتراب الأهلي وذهب نتيجة لهذا الحال من فقد الأمن والأمان ضحايا ابرياء من المدنيين العزل بالانجرار في اتون الصراعات والاغتيالات وتغول الميليشيات المسلحة التي تمردت على كل القيم والاعراف المجتمعية التي كانت تحكم طبيعة العلاقات الاخوية بين قبائل وابناء الجنوب”

وتابع البيان” ودفع أبناء الجنوب وسبها تحديدا الثمن الغالي لغياب الأمن والأمان وغياب وانهيار مؤسسات الدولة كنتيجة للفوضى الشاملة التي عاشها اهل الجنوب عامة وسبها خاصة في ظل تلاشي دور المؤسسات الامنية والشرطية ودور الجيش الليبي في بسط سيادة الدولة وتوفير الطمأنينة للمواطن الليبي في سبها عاصمة الجنوب”.

وأردف البيان، ” ان الضرورة باتت تحتم علينا ان نتكاتف جمعيا من اجل ارساء دعائم السلم الاجتماعي والأهلي”.

وأضاف البيان، يجب أن نهتم ببلورة برامج اجتماعية ترسي دعائم مصالحة مجتمعية قادرة على التعالي على الجراح والالام والاحتقانات القبلية التي اساسها الاحترام المتبادل والدعوة للأمر بالمعروف وصون اللحمة الوطنية المجتمعية وتجاوز حالة الفوضى وتأسيس لمرحلة جديدة يسودها السلام والمحبة والاخاء والود والاحترام وصلة الرحم التي نادى بها ديننا الاسلامي الحنيف، مؤكدا على جملة من الثوابت الاتية، بسط الأمن والأمان في ربوع جنوبنا وسبها تحديدا وتمكين المؤسسات الامنية بمختلف تخصصاتها بالاضطلاع بمهامها الأمنية وفرض هيبتها وتفعيل دورها في حماية حقوق المواطن وتحقيق الامن والامان ومكافحة الجريمة والارهاب والمخدرات، بالإضافة إلى تفعيل دور الجيش الليبي بعودة كل منتسيبه الى وحداتهم العسكرية وفق الاليات والنظم القانونية التي تحكم العلاقة بين منتسبيه وعودة معسكراته وثكناته التي كانت في قبضة المليشيات المسلحة الخارجة عن القانون .

