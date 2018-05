«دغيم» لـ «المتوسط»: «السراج» شخصية محترمة لكنه متأثر بضغوط تمارس عليه

المتوسط

قال عضو مجلس النواب زياد دغيم، إن السيد فايز السراج، نائب زميل قبل أن يتولى المسؤوليات الجديدة وهو شخصية محترمة ومنضبطة سواء بالقيم والأخلاق والأدب الجم والقوانين واللوائح.

وأضاف «دغيم» في تصريح خاص لـ «المتوسط»؛ لم «أصف يصف فايز السراج بالجهوية، فلم ألمس عليه ذلك ولكن هناك احتمالية بتأثره بالضغوط الجهوية التي تمارس عليه»

وعقب زياد دغيم، على تصريح سابق لصحيفة «المتوسط» كان قد اتهم فيه عدد العاملين بالخارجية وعدد من السفراء والقناصلة بالتقاعد والحصول على رواتب في الوقت نفسه، كاشفًا لائحة من الفساد المالي.

وأوضح «دغيم»؛ «ربما فهم البعض من حديثي أنه اتهام لشخصيات، وهذا غير صحيح؛ فلست عادل الحاسي لأفعل، بل ذكرت أن هناك حالات متعددة وأمثلة بارزة للعودة عن التقاعد وفق القانون» على حد قوله.

