دعوات لتحرك عاجل لوقف القتال في سبها

طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، جميع أطراف النزاع بمدينة سبها بالوقف الفوري لإطلاق النار وأعمال العنف وضبط النفس وإعلاء صوت العقل والحكمة.

وأعربت اللجنة في بيان، عن إدانتها واستنكارها الشديدين إزاء تجدد الاشتباكات المسلحة وخرق الهدنة وتصاعد أعمال العنف بين مسلحين من قبائل التبو وأولاد سليمان في سبها.

وأدانت اللجنة استهداف الأحياء السكنية والمرافق العامة ووقع عدد كبير من الضحايا والمصابين والجرحي في صفوف المدنيين وتدمير الممتلكات العامة والخاصة، واستهداف قلعة سبها التاريخية.

وأعربت عن قلقها البالغ إزاء تفاقم مؤشرات تردي الأوضاع الإنسانية والصحية حيث يعاني السكان المحليين بالمدينة من تردي الأوضاع الإنسانية والمعيشية جراء إستمرار وتصاعد الاشتباكات المسلحة والذي أدي إلي توقف كامل مرافق الحياة.

وقالت إن النزاع المسلح المستمر في سبها منذ حوالي شهر، أدى إلى سقوط 7 قتلى من المدنيين، هم 4 أطفال وإمرأة واحدة ورجلين، وإصابة 21 شخصا بينهم 9 مدنيين.

ودعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، حكماء وأعيان ومشائخ المدن والقبائل ومجلس أعيان ليبيا للمصالحة وحكماء وأعيان الجنوب للتدخل العاجل لوقف إطلاق النار والتهدئة ورأب الصدع بين أطراف النزاع.

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