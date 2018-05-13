التلوث الهوائي خطر يهدد عديد المناطق الليبية

خاص

كشفت دراسة حديثة قام بها فريق من المختصين بالهيئة العامة لحماية البيئة في عدد من المناطق عن وجود تلوث هوائي كبير من خلال مقارنة درجات التلوث لمدة أسبوعين متتالين حيث تبين تراجع حاد لجودة الهواء بعض في المناطق المشاركة في الدراسة ( الخمس – سوق الخميس امسيحل – تاجوراء – ابوسليم – اسبيعة ).

وقد قامت الدراسة بقياس التلوث الهوائي لأغلب المناطق عن طريق القياس بمعدل قراءة لكل ساعة ثم أخذ متوسط القياس ومن ثم ترتيبها بناء على الدرجة النهائية واعتمدت ” الهيئة ” في هذه الدراسة، على مقياس BAQI وهو مؤشر ذو معيار عالمي موحد يقوم بقياس التلوث لأي منطقة بناء على رقم من (0 – 100) .

وأوضحت الدراسة أن المناطق التي تحصلت على نتائج منخفضة يعود السبب فيها إلى التلوث البيئي الناتج عن وجود مجمعات قمامة ومخلفات صناعية ومن ثم درجة تلوث الهواء تكون كبيرة ونوهت بأن هناك أسبابًا أخرى للتلوث الهوائي على رأسها الكثافة المرورية إلى جانب قلة التشجير والمشاريع الكبيرة ووجود الكسارات التي تبعث كميات كبيرة من الغبار إلى الهواء.

يذكر بأن هذا التلوث له مضار كثيرة على المدى الطويل إذا لم يعالج حيث يعتبر التلوث الهوائي التهديد الرابع على مستوى العالم المسبب للوفاة عند البشر، ويعتبر الشرق الأوسط من بين أشد نسب التلوث الهوائي في العالم.

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